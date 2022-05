«Non mi affittano casa perché ho un figlio autistico» | lo sfogo di una madre diventa virale

(Di venerdì 27 maggio 2022) «Non trovo, non mi dannoappena tra i redditi che presento si accorgono che una parte deriva dagli aiuti economici statali a mio, con diagnosi di spettro», inizia così l’appello sui social di Rosamaria Caputi, ex attrice di teatro catanese trasferitasi a Roma 11 anni fa. Ha lanciato un appello nei giorni scorsi affinché qualcuno l’aiutasse a trovare unanella capitale, che le permetta di «mantenere la continuità scolastica e assistenziale» deldi 11 anni, fratello minore di altri due maggiorenni,«disperata e mortificata» dalla ricerca che ha ormai assunto i tratti di una lotta contro i mulini a vento. Rosamaria Caputi dovrà lasciare lain cui si trova entro il 30 giugno ...

Luxgraph : L’attrice: «A Roma non mi affittano la casa perché ho un figlio autistico» #corriere #news #2022 #italy #world… - domenicosabell1 : RT @lasiciliait: «Non mi affittano casa perchè ho un figlio autistico», la denuncia della mamma coraggio catanese - lasiciliait : «Non mi affittano casa perchè ho un figlio autistico», la denuncia della mamma coraggio catanese… - ninopiovesan : @OfficialTozzi Troppo bello cavalcare l’onda,vero? Facendo vedere SEMPRE il lato che più ti piace Quando “cementif… - quthb8811 : Non ironicamente a Cagliari affittano solo a studentesse e lavoratrici -

"Temono chissà quale comportamento,sanno quale sia il livello di autismo di mio figlio. Lui ama il rapporto con gli altri, compie i suoi progressi. Come fai a negare a una famiglia un trivani ...Ma, sostiene, che leun'abitazione perchè uno dei tre ragazzi è affetto da sindrome autistica. Eè un problema economico perchè, spiega, 'ho un reddito certificato derivante dalla ...Viceversa, l'affitto dà la libertà di cambiare sistemazione – metratura, quartiere o città – quando lo si desidera e costituisce la soluzione ottimale per chi non vuole stabilirsi definitivamente in ...