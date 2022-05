No | lo stragista texano Ramos e il ragazzo vestito da donna non sono la stessa persona

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 26 mag— Questa volta abbiamo preso un granchio, lo ammettiamo (ma siamo in buona compagnia, compresa quella dei «professionisti dell’informazione»): Salvador, il killer della scuola di Uvalde, Texas, che ha ammazzato 2 L’utente Reddit scambiato per.1 persone (tra cui 19 bambini) non è ladelle foto che continuano a circolare da giorni sui social media. Immagini che ritraggono un altro giovane — dalle fattezze vagamente simili,carnagione e con il medesimo taglio di capelli di— mentre posa in abiti femminili. Un particolare, quest’ultimo, che ha infiammato ulteriormente il dibattito negli ambienti conservatori e identitari, presentando sul classico piatto d’argento l’occasione per poter stigmatizzare la comunità Lgbt: per una volta lo ...