Nino Frassica | “Ho recitato con Johnny Deep e Angelina Jolie grazie a Don Matteo | era come andare allo zoo Il maresciallo Cecchini? Non mi stanca mai”

Da Don Matteo ai set internazionali con star del calibro di Johnny Depp e Angelina Jolie. Stiamo parlando di Nino Frassica, uno dei pilastri della comicità italiana, che in un'intervista al Corriere della Sera ha ripercorso i momenti salienti della sua carriera, dai mitici esordi con Renzo Arbore fino al successo planetario con la fiction di Rai 1 Don Matteo, di cui, confida, non si è ancora stancato. "Mi sarei stancato se il mio ruolo fosse limitato al militare che interroga i colpevoli, o insegue gli assassini. Invece l'evoluzione della commedia è un continuo stimolo a fare cose diverse. Mi piace il personaggio Cecchini nel suo aspetto del privato quotidiano e non dell'investigatore di polizia", spiega

