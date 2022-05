Nessuno ha ancora spodestato gli Warriors (Di venerdì 27 maggio 2022) Negli ultimi tre anni, ogni volta che mi sono ritrovato a parlare con mia madre di NBA, in un modo o nell’altro arrivava sempre a chiedermi dei Golden State Warriors. I suoi ricordi sono ancora legati al 2016, l’ultimo anno che ho vissuto a casa dei miei genitori prima di trasferirmi, e in cui lei si faceva le nottate in piedi per vedere le Finals insieme a me, forse consapevole che da lì a pochi mesi me ne sarei andato e che quei momenti non li avremmo vissuti più (o più probabilmente perché tanto facevo un casino tale da tenerla in piedi in ogni caso). Ogni volta che ne abbiamo parlato negli ultimi tre anni, ha vissuto sempre con un certo sgomento il fatto che non fossero lì a giocarsi il titolo ogni anno: «Ma come, erano così forti. Cos’è successo?». Eh, cos’è successo: un sacco di cose. L’infortunio e il conseguente addio di Kevin Durant ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 27 maggio 2022) Negli ultimi tre anni, ogni volta che mi sono ritrovato a parlare con mia madre di NBA, in un modo o nell’altro arrivava sempre a chiedermi dei Golden State. I suoi ricordi sonolegati al 2016, l’ultimo anno che ho vissuto a casa dei miei genitori prima di trasferirmi, e in cui lei si faceva le nottate in piedi per vedere le Finals insieme a me, forse consapevole che da lì a pochi mesi me ne sarei andato e che quei momenti non li avremmo vissuti più (o più probabilmente perché tanto facevo un casino tale da tenerla in piedi in ogni caso). Ogni volta che ne abbiamo parlato negli ultimi tre anni, ha vissuto sempre con un certo sgomento il fatto che non fossero lì a giocarsi il titolo ogni anno: «Ma come, erano così forti. Cos’è successo?». Eh, cos’è successo: un sacco di cose. L’infortunio e il conseguente addio di Kevin Durant ...

