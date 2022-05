Nelle lacrime di Mourinho il sapore del futuro (Di venerdì 27 maggio 2022) E ora? Ora viene, certamente, il difficile. Ora viene, forse, il bello. Ora, si tratta di completare e svelare al mondo l'eventuale capolavoro. La " Conference League " arriva come un fecondo "... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 27 maggio 2022) E ora? Ora viene, certamente, il difficile. Ora viene, forse, il bello. Ora, si tratta di completare e svelare al mondo l'eventuale capolavoro. La " Conference League " arriva come un fecondo "...

Advertising

sportli26181512 : Nelle lacrime di Mourinho il sapore del futuro - c0nt0rta : voglio soffocare nelle mie stesse lacrime - Onlyashuman : eggià sono in una valle di lacrime, per il fatto che sia la sua ultima canzone, ma soprattutto per il fatto che mi… - BAKAK00KIE : mi è capitata sta foto in tl e madonna raga veramente, delle volte penso alla loro grandezza, alla loro enorme infl… - wildrouche : Facendo partire il terzo ascolto consecutivo di Non Chiamarmi Mai - Cerrone x COLAPESCEDIMARTINO io purtroppo sto s… -