Nazionale italiana, Mancini presenta il tour de force: “qualcuno giocherà l’ultima partita di quest’anno” (Di venerdì 27 maggio 2022) Voltare pagina, senza dimenticare che solo undici mesi fa questa Nazionale ha scritto a Wembley una delle pagine più belle della sua storia. Dopo la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale, Roberto Mancini e la sua Italia ripartono proprio dall’iconico stadio londinese, che mercoledì 1° giugno (ore 20.45, diretta Rai 1) ospiterà la sfida tra i Campioni d’Europa in carica e l’Argentina, vincitrice dell’ultima Coppa America. Un match che segna anche una sorta di spartiacque tra la Nazionale di ieri e di domani, con un campione come Giorgio Chiellini ai saluti finali e tanti giovani in rampa di lancio per le nuove sfide che attendono gli Azzurri, a cominciare dalle prime quattro gare della UEFA Nations League che l’Italia dovrà affrontare nei prossimi giorni. “qualcuno dopo Wembley andrà a ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 27 maggio 2022) Voltare pagina, senza dimenticare che solo undici mesi fa questaha scritto a Wembley una delle pagine più belle della sua storia. Dopo la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale, Robertoe la sua Italia ripartono proprio dall’iconico stadio londinese, che mercoledì 1° giugno (ore 20.45, diretta Rai 1) ospiterà la sfida tra i Campioni d’Europa in carica e l’Argentina, vincitrice delCoppa America. Un match che segna anche una sorta di spartiacque tra ladi ieri e di domani, con un campione come Giorgio Chiellini ai saluti finali e tanti giovani in rampa di lancio per le nuove sfide che attendono gli Azzurri, a cominciare dalle prime quattro gare della UEFA Nations League che l’Italia dovrà affrontare nei prossimi giorni. “dopo Wembley andrà a ...

Advertising

bornacmilan : La nazionale Italiana tornerà a San Siro il 23 settembre, giocherà contro l’Inghilterra. Donnarumma sta già piangendo. #sempremilan - ZonNapoli : #Nazionale Le scelte di #Mancini Tutte le novità --> - Fisiofficial : I discesisti di Coppa del mondo alle prese con i test atletici ?? Gli sciatori della Nazionale Italiana si affidano… - TerniLife : La Nazionale italiana di calcio dei poeti in campo ad Amelia: partita e reading poetico per l’acquisto di libri inc… - _greenline : Il convegno nazionale di Aicg (Associazione Italiana Centri Giardinaggio) è tornato 'in presenza' il 24 e 25 maggio… -