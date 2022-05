Narrazione interpretativa | il saggio diventa affascinante coinvolgimento del lettore

(Di venerdì 27 maggio 2022) Metti un poeta che, accantonati per un attimo sentimento ed immaginazione, decida di scrivere un piccolo trattato pieno di riferimenti, storici, letterari e scientifici. Supponi che il poeta in questione sia un medico, e dunque una persona abituata a rigore dell’analisi e alla considerazione dell’anamnesi dei soggetti che ha in cura. Aggiungi che al cor non si comanda, e quindi una certa inclinazione romantica alla spiritualità, all’emotività e alla fantasia emerge anche nell’approccio più scientifico, ecco il volumetto che Dario Nicolella offre ai suoi lettori con un indagine scrupolosa, ma non riepilogativa su un tema che dal romantico allo scientifico può soddisfare qualunque aspettativa.. Un approccio colto ad un tema sempree da sempre presente nella vita degli uomini: la luna. La luna nel mito, la luna quale oggetto di culto, la luna nella poesia e ...

