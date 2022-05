Napoli, tenta di uccidere il cugino per soldi: arrestato 19enne (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – Un 19enne è stato arrestato ad Acerra, in provincia di Napoli con l’accusa di tentato omicidio volontario, porto e detenzione di arma da fuoco aggravati da metodo mafioso. L’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli è stata eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo di Castello, su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia, a seguito del tentato omicidio avvenuto ad Acerra il 15 marzo scorso, nei confronti di un 23enne, cugino dell’arrestato. L’indagine, condotta dal Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e diretta dalla Dda partenopea, ha fatto emergere che il movente del tentato omicidio sarebbe il credito di una somma di denaro che il 19enne ... Leggi su italiasera (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – Unè statoad Acerra, in provincia dicon l’accusa dito omicidio volontario, porto e detenzione di arma da fuoco aggravati da metodo mafioso. L’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale diè stata eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo di Castello, su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia, a seguito delto omicidio avvenuto ad Acerra il 15 marzo scorso, nei confronti di un 23enne,dell’. L’indagine, condotta dal Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e diretta dalla Dda partenopea, ha fatto emergere che il movente delto omicidio sarebbe il credito di una somma di denaro che il...

