Napoli onirica e lontana in Nostalgia di Mario Martone

(Di venerdì 27 maggio 2022) Il regista torna nella città tanto amata, perdendosi e ritrovandosi in dolori passati e presenti; Lukas Dhont con Close va oltre la denuncia del bullismo; con Tori e Lokita i fratelli Dardenne mettono in scena una guerra tra due mondi. Leggi

Felice torna alla sua, proprio come Martone alla sua città - mondo, con gli occhi e l'animo abbagliati da tanta sontuosa bellezza. È andato via da ragazzo girando il Medio Oriente, l'Africa ...... la concretezza, la natura, a cui si unisce una sfera sognante,, che vaga tra le stelle e ... circondati solo dal sole e dal mare del golfo di, in una classica estate all'italiana. Prima ... Il viaggio di Mario Martone nel "corpo" di Napoli continua. Dopo Il sindaco del rione Sanità da Eduardo, presentato a Venezia nel 2019, e dopo Qui rido io si ritorna in uno dei quartieri più iconici e ...