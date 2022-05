Nanosatelliti, ecco perché saranno la tecnologia del futuro: l’annuncio dell’Agenzia Spaziale Italiana (Di venerdì 27 maggio 2022) L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) punta al settore dei Nanosatelliti, presentando il nuovo programma di sviluppo per tecnologie e missioni nanosatellitari nel corso del workshop “Small is Beautiful”, organizzato nell’auditorium dell’Agenzia. L’obiettivo del programma – il cui nome è Alcor, come la stella della costellazione dell’Orsa maggiore, che simboleggia l’idea di guardare al futuro – è quello di porre il nostro Paese “in una condizione di consolidata leadership nel settore“, attraverso “opportuni investimenti” ripartiti tra missioni operative e sviluppo di tecnologie dedicate, garantendo “l’applicazione di standard tecnico-gestionali idonei” a queste tipologie di missioni caratterizzate da rapido ciclo di sviluppo, e “costi ridotti rispetto alle missioni tradizionali” spiega l’Asi. ... Leggi su fmag (Di venerdì 27 maggio 2022) L’Agenzia(ASI) punta al settore dei, presentando il nuovo programma di sviluppo per tecnologie e missioni nanosatellitari nel corso del workshop “Small is Beautiful”, organizzato nell’auditorium. L’obiettivo del programma – il cui nome è Alcor, come la stella della costellazione dell’Orsa maggiore, che simboleggia l’idea di guardare al– è quello di porre il nostro Paese “in una condizione di consolidata leadership nel settore“, attraverso “opportuni investimenti” ripartiti tra missioni operative e sviluppo di tecnologie dedicate, garantendo “l’applicazione di standard tecnico-gestionali idonei” a queste tipologie di missioni caratterizzate da rapido ciclo di sviluppo, e “costi ridotti rispetto alle missioni tradizionali” spiega l’Asi. ...

