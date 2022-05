Nadal-Van De Zandschulp in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2022 (Di venerdì 27 maggio 2022) Rafael Nadal se la vedrà contro l’olandese Botic Van De Zandschulp nel terzo turno del Roland Garros 2022. Impegno ostico per il maiorchino, che affronterà un giocatore molto ostico sulla terra rossa come il 26enne dei Paesi Bassi. Ovviamente fa sorridere parlare di sfida complicata sulla terra battuta per Nadal, il quale partirà ovviamente favorito anche in virtù della lunga distanza. I due, che non si sono mai affrontati in carriera, sono approdati al terzo turno senza grosse difficoltà. Rafa ha travolto prima Thompson e poi Moutet, perdendo un totale di 14 giochi. L’olandese ha invece ceduto un parziale all’esordio contro Kotov prima di beneficiare del ritiro di Fabio Fognini al secondo turno. SEGUI LA diretta LIVE IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL ... Leggi su sportface (Di venerdì 27 maggio 2022) Rafaelse la vedrà contro l’olandese Botic Van Denel terzo turno del. Impegno ostico per il maiorchino, che affronterà un giocatore molto ostico sulla terra rossa come il 26enne dei Paesi Bassi. Ovviamente fa sorridere parlare di sfida complicata sulla terra battuta per, il quale partirà ovviamente favorito anche in virtù della lunga distanza. I due, che non si sono mai affrontati in carriera, sono approdati al terzo turno senza grosse difficoltà. Rafa ha travolto prima Thompson e poi Moutet, perdendo un totale di 14 giochi. L’olandese ha invece ceduto un parziale all’esordio contro Kotov prima di beneficiare del ritiro di Fabio Fognini al secondo turno. SEGUI LALIVE IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL ...

