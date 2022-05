Muriel come post Morata, la Juventus pensa al giocatore dell’Atalanta (Di venerdì 27 maggio 2022) Lo spagnolo andrà via, la Juventus non sembra intenzionata a trattare con l’Atletico Madrid per il giocatore. Ecco dunque che si fa largo il nome di Muriel come post Morata. Anche Juan Cuadrado sta sponsorizzando il giocatore. Muriel come post Morata: quanto costa il colombiano? Secondo “La Gazzetta dello Sport“, l’ultima idea di Cherubini è Luis Muriel, in scadenza con l’Atalanta nel 2023. I bianconeri reputano il colombiano il profilo giusto per sostituire Alvaro Morata. Lo spagnolo infatti sembra destinato a lasciare Torino per tornare all’Atletico Madrid. Tuttavia il suo futuro non sarà nemmeno in Spagna. Secondo “Sport“, l’Arsenal sarebbe ben ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 27 maggio 2022) Lo spagnolo andrà via, lanon sembra intenzionata a trattare con l’Atletico Madrid per il. Ecco dunque che si fa largo il nome di. Anche Juan Cuadrado sta sponsorizzando il: quanto costa il colombiano? Secondo “La Gazzetta dello Sport“, l’ultima idea di Cherubini è Luis, in scadenza con l’Atalanta nel 2023. I bianconeri reputano il colombiano il profilo giusto per sostituire Alvaro. Lo spagnolo infatti sembra destinato a lasciare Torino per tornare all’Atletico Madrid. Tuttavia il suo futuro non sarà nemmeno in Spagna. Secondo “Sport“, l’Arsenal sarebbe ben ...

Advertising

Gazzetta_it : Come vice Vlahovic ora spunta Muriel: il piano Juve #calciomercato - AlfredoPedulla : #Arnautovic piace molto al #Napoli, confermato quanto detto 6 giorni fa. Ma anche alla #Juve che cerca un attaccant… - _surf77 : RT @JuventusTopNews: ??Quasi certo il non riscatto di Alvaro #Morata, la #Juventus avrebbe sondato Luis #Muriel come vice #Vlahovic per la p… - JVTW_official : @mdd_marydidio Muriel può giocare al centro commerciale dietro Dusan. E a partita in corso. Come laterale no. Prefe… - calanalisi : @Jackson80739161 In effetti #Muriel non ha una forma fisica impeccabile. Però potrebbe essere che #Gasperini abbia… -