Motomondiale | Gp Italia | Nakagami in testa alle prime libere MotoGp | terzo Bagnaia

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - Il giapponese Nakagami ha fatto segnare il miglior tempo nelle prime libere del Gp d'Italia di MotoGp al Mugello. Nakagami (LCR Honda) ha chiuso con il tempo di 1:46.662 davanti ad Aleix Espargaró (Aprilia) e Pecco Bagnaia (Ducati) a +0.408. Al quarto posto Rins (Suzuki), seguito da Bastianini (Ducati Gresini). Chiudono la top ten Vinales, Miller, P. Espargaro, Zarco, e Marini. Il leader del Mondiale, Quartararo, è 11esimo, mentre Marc Marquez solo 19esimo.

