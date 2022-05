MotoGP Mugello, Bagnaia: "Impressionante vedermi dalla Shoulder Cam" - News (Di venerdì 27 maggio 2022) Francesco Bagnaia è concentrato e molto ottimista dopo che la giornata si è conclusa e a bocce ferme tira le somme di questo venerdi. "Sono contento per come sia andato oggi. Ci siamo concentrati ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 27 maggio 2022) Francescoè concentrato e molto ottimista dopo che la giornata si è conclusa e a bocce ferme tira le somme di questo venerdi. "Sono contento per come sia andato oggi. Ci siamo concentrati ...

Advertising

ducaticorse : From @DucatiMotor to Scarperia via Passo della Futa! @PeccoBagnaia, @jackmilleraus and @Bestia23 have just reached… - MugelloCircuit : ????Ci vediamo al Mugello! ??Dall'iconica casa Ducati di Borgo Panigale (Bologna) al magnifico Circuito del Mugello!… - SkySportMotoGP : MotoGP. Dovizioso, Pasini e Migno si ritrovano al Mugello dopo la tripletta nel 2017 #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - sportface2016 : #ItalianGP #Mugello, #Bagnaia: “Contento del lavoro svolto, il mio passo è stato molto forte” - lulopdotcom : #automotive #racing #motogp #apriliaracing ANCORA ALEIX!, ANCORA APRILIA! ANCHE AL MUGELLO! -