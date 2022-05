MotoGP, Johann Zarco: “Le sensazioni di questo venerdì sono state molto positive” (Di venerdì 27 maggio 2022) Johann Zarco esprime il proprio parere alla stampa al termine delle prove libere del Gran Premio d’Italia, ottava competizione del Motomondiale 2022. Il portacolori della Ducati ha concluso il turno in quarta posizione con 471 millesimi dall’Aprilia dello spagnolo Aleix Espargarò (Aprilia). Il francese è stato protagonista di due cadute nella sessione pomeridiana. Il #5 del gruppo non ha avuto conseguenze ed ha terminato regolarmente un turno che è stato sospeso a meno di 20 minuti dalla conclusione per la presenza di ghiaia nel primo settore della pista. Il transalpino ha commentato ai microfoni della propria formazione: “sono molto dispiaciuto per i due crash che ho avuto. Allo stesso tempo, però, devo ammettere che le sensazioni di questo venerdì ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022)esprime il proprio parere alla stampa al termine delle prove libere del Gran Premio d’Italia, ottava competizione del Motomondiale 2022. Il portacolori della Ducati ha concluso il turno in quarta posizione con 471 millesimi dall’Aprilia dello spagnolo Aleix Espargarò (Aprilia). Il francese è stato protagonista di due cadute nella sessione pomeridiana. Il #5 del gruppo non ha avuto conseguenze ed ha terminato regolarmente un turno che è stato sospeso a meno di 20 minuti dalla conclusione per la presenza di ghiaia nel primo settore della pista. Il transalpino ha commentato ai microfoni della propria formazione: “dispiaciuto per i due crash che ho avuto. Allo stesso tempo, però, devo ammettere che ledi...

