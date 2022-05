Moto3 | risultati FP1 GP Italia 2022 | Dennis Foggia fa il vuoto al Mugello | 6° Rossi | 10° Migno

(Di venerdì 27 maggio 2022) Un impressionanteha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’, ottavo appuntamento del Mondiale. Sullo splendido scenario del circuito delil portacolori del team Honda Leopard ha letteralmente fatto il, senza usufruire di scie altrui, andando a stampare un crono davvero eccellente (1:56.916). Alle sue spalle il duo del team Husqvarna Max Racing con il britannico John McPhee secondo con il tempo di 1:57.283 a 367 millesimi, mentre è terzo il nipponico Ayumu Sasaki in 1:57.394 a 478. Quarta posizione per il brasiliano Diogo Moreira (KTM MT) a 934 millesimi, quinta per il giapponese Tatsuki Suzuki (Honda Leopard) a 989, quindi è sesto Riccardo(Honda SIC58) a 1.143. Settimo ...

