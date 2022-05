Moto3, GP Italia 2022: clavicole rotte per Sasaki dopo incidente in pista, non correrà al Mugello (Di venerdì 27 maggio 2022) Il Gran Premio d’Italia 2022 di Moto3 perde uno dei suoi protagonisti. Ayumu Sasaki è stato infatti dichiarato unfit e non potrà correre sul circuito del Mugello. Il pilota giapponese ha avuto la peggio in uno spaventoso incidente con Jaume Masia nella prima giornata di libere ed il bollettino medico è stato piuttosto eloquente. Sasaki ha riportato la rottura di entrambe le clavicole e sarà costretto a saltare l’appuntamento Italiano. A lui un augurio di pronta guarigione, con la speranza di vederlo presto nuovamente in sella ad una moto. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 27 maggio 2022) Il Gran Premio d’diperde uno dei suoi protagonisti. Ayumuè stato infatti dichiarato unfit e non potrà correre sul circuito del. Il pilota giapponese ha avuto la peggio in uno spaventosocon Jaume Masia nella prima giornata di libere ed il bollettino medico è stato piuttosto eloquente.ha riportato la rottura di entrambe lee sarà costretto a saltare l’appuntamentono. A lui un augurio di pronta guarigione, con la speranza di vederlo presto nuovamente in sella ad una moto. SportFace.

