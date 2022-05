“Mosca pianifica un nuovo assalto su Kiev”: la clamorosa indiscrezione sul futuro della guerra (Di venerdì 27 maggio 2022) Altro che Donbass e quadrante orientale dell’Ucraina: il Cremlino starebbe pianificando una seconda offensiva diretta a Kiev da mettere in atto il prossimo autunno. La clamorosa indiscrezione è stata lanciata dal sito Meduza, secondo cui la Russia si starebbe convincendo di poter ottenere una vittoria su larga scala. Alti funzionari e fonti vicine all’amministrazione guidata InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 27 maggio 2022) Altro che Donbass e quadrante orientale dell’Ucraina: il Cremlino starebbendo una seconda offensiva diretta ada mettere in atto il prossimo autunno. Laè stata lanciata dal sito Meduza, secondo cui la Russia si starebbe convincendo di poter ottenere una vittoria su larga scala. Alti funzionari e fonti vicine all’amministrazione guidata InsideOver.

