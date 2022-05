Mosca attacca le banche italiane

Leggi su panorama

(Di venerdì 27 maggio 2022) Stretta disulle controllate locali delle maggiori, Unicredit e Intesa Sanpaolo: secondo quanto riporta Bloomberg, la Banca centrale della Russia ha imposto nuove temporanee restrizioni per le imprese, i consolati e cittadini italiani titolari di conti presso le controllate russe dei due istituti di credito. Lo spiega una lettera della banca centrale, in cui si afferma che a partire dal 25 maggio, per un periodo di un anno, le persone e le impreseche detengono conti presso le controllate russe dei due istituti di credito non potranno prelevare denaro senza l'autorizzazione della direzione locale. Inoltre, alle stesse persone e aziende sarà impedito di aprire nuovi conti; la banca centrale diha anche limitato l'entità dei trasferimenti di contante per i conti che ...