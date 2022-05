Monza, Berlusconi: “Senza fondamento la notizia della vendita del club per avere quote del Milan” (Di venerdì 27 maggio 2022) Silvio Berlusconi non ci sta e tuona smentendo la notizia di una presunta cessione avviata del Monza per potersi accaparrare una quota del Milan: “La notizia della vendita del Monza per l’acquisto di una quota del Milan è destituita di fondamento. Il Monza non è in vendita. Adesso c’è bisogno della massima concentrazione per la finalissima di domenica sera”, così appare scritto sui social dell’ex Cav. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 27 maggio 2022) Silvionon ci sta e tuona smentendo ladi una presunta cessione avviata delper potersi accaparrare una quota del: “Ladelper l’acquisto di una quota delè destituita di. Ilnon è in. Adesso c’è bisognomassima concentrazione per la finalissima di domenica sera”, così appare scritto sui social dell’ex Cav. SportFace.

