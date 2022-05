Monza, 2 - 1 al Pisa nell'andata della finale di B Domenica il ritorno decide l'ultima promossa in A (Di venerdì 27 maggio 2022) Monza 2 Pisa 1 Monza (3 - 5 - 2): Di Gregorio 6.5; Caldirola 6.5, Marrone 6.5, Pirola 6 (39' st Sampirisi sv); Molina 6.5, Mazzitelli 6 (13' st D'Alessandro 6.5), Barberis 6.5, Machin 6.5 (34' st ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022)(3 - 5 - 2): Di Gregorio 6.5; Caldirola 6.5, Marrone 6.5, Pirola 6 (39' st Sampirisi sv); Molina 6.5, Mazzitelli 6 (13' st D'Alessandro 6.5), Barberis 6.5, Machin 6.5 (34' st ...

Advertising

PisaSC : Il Monza vince l'andata della finale dei Play-off. Monza wins the Play-off final first leg. #Pisa #PisaSC… - DiMarzio : #SerieB I Il @ACMonza batte 2-1 il @PisaSC: tutto aperto in vista della finale di ritorno dei #playoff - Eurosport_IT : Il Monza vince l'andata! ???? #SerieB | #MonzaPisa - StePeduzzi : RT @monza_news: Finale dall'UPower Stadium: il @ACMonza batte 2-1 il @PisaSC e si avvicina al 'grande sogno'. Via alla diretta su Facebook… - tabellamercatob : Finale andata #Playoff #SerieB per ultima promozione #SerieA Ieri #MonzaPisa 2-1 Mota, Gytkjaer e Berra Domenica 29… -