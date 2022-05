(Di venerdì 27 maggio 2022) In Messico soffia unleggero sulle due prime prove didel7 e laper gli atleti italiani risulta particolarmente complicata anche a causa delle due bandiere nere rimediateprova da Chiavarini e Peroni. “conpiù leggero sugli 8/10 nodi laprova e 12 la seconda”, è il commento del tecnico FiV, Giorgio Poggi. “Non sono state regate facili per la corrente che è abbastanza forte: consi sente maggiormente. Peccato per le due bandiere nere prese da Chiavarini e Peroni che hanno compromesso la loroprova”. “Da sottolineare comunque il valore di questo Flotta ...

Advertising

farevelanet : Mondiale ILCA 7: in testa allunga Bernaz, Chiavarini 22esimo e Spadoni 25esimo - NauticaReport : Mondiale ILCA 7 Vallarta: poco vento nella prima giornata di Gold Fleet - ShareMySea_IT : Mondiale ILCA 7: Quattro italiani accedono alla Gold Fleet - GiornaleLORA : Mondiale ILCA 7 Vallarta: poco vento nella prima giornata di Gold Fleet - VelaVeneta : Mondiale ILCA 7: Quattro italiani accedono alla Gold Fleet -

Vallarta - Sono quattro i laseristi italiani qualificatisi per la flotta Gold al7 in corso a Vallarta, in Messico. Dopo le altre due prove disputate ieri con un vento di 12 - 14 nodi la flotta è stata infatti divisa tra Gold e Silver, per le regate finali a partire ...Roma, 24 mag. Prima giornata per i Campionati del Mondo7 in Messico a Vallarta con condizioni di vento stabile intorno ai 15 nodi. Lo fa sapere dal campo di regata la Federvela. 'I partecipanti sono 125, suddivisi un due flotte: blu e gialla. Ancora ...Giovanni Coccoluto Giorgetti: “Prima giornata di finali più difficile del previsto. Nella prima prova sono riuscito ad avere un discreto risultato considerato il fatto di essere in Gold Fleet, mentre ...Roma, 24 mag. Prima giornata per i Campionati del Mondo ILCA 7 in Messico a Vallarta con condizioni di vento stabile intorno ai 15 nodi. Lo fa sapere dal campo di regata la Federvela. “I partecipanti ...