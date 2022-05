Modena, morto di Covid a 63 anni: "Omicidio", il caso giudiziario che sconvolge l'Italia (Di venerdì 27 maggio 2022) Si ammala di Covid e muore a 63 anni: aperta una indagine per Omicidio. Il caso giudiziario di Modena rischia di ribaltare il quadro della pandemia e di quanto accaduto negli ultimi due anni in Italia. La tragedia risale al marzo del 2020, in piena prima ondata. Un operaio di una cooperativa che collaborava con una azienda di lavorazione carni di Castelvetro, la Suincom, scompare in pochi giorni dopo aver contratto il virus. Giovedì, al Tribunale di Modena, si è celebrata l'udienza preliminare a carico del titolare della cooperativa e di una persona riferibile alla Suincom, accusati di Omicidio per non aver fornito adeguati dispositivi di protezione. "Confidiamo che, a novembre, nella prossima udienza, questa ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Si ammala die muore a 63: aperta una indagine per. Ildirischia di ribaltare il quadro della pandemia e di quanto accaduto negli ultimi duein. La tragedia risale al marzo del 2020, in piena prima ondata. Un operaio di una cooperativa che collaborava con una azienda di lavorazione carni di Castelvetro, la Suincom, scompare in pochi giorni dopo aver contratto il virus. Giovedì, al Tribunale di, si è celebrata l'udienza preliminare a carico del titolare della cooperativa e di una persona riferibile alla Suincom, accusati diper non aver fornito adeguati dispositivi di protezione. "Confidiamo che, a novembre, nella prossima udienza, questa ...

