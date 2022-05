MLRS | i missili a lungo raggio che gli Usa daranno all' Ucraina | video

(Di venerdì 27 maggio 2022) Si chiama M270la nuova arma che gli Stati Uniti sarebbero pronti a fornire all'per contrastare l'avanzata russa. Si tratta di un sistema dicon una gittata di centinaia di chilometri e molto precisi.che Zelensky sta chiedendo da mesi alla Nato e che fino a ieri sono stati sempre negati. La paura infatti è che potessero essere usati per colpire in territorio russo. Oggi però il presidente Biden sembra essersi convinto a fornire questo sistemastico a Kiev.

