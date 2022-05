Miriana Trevisan aggressione | “Mi ha lanciato un bidone pieno di vetri” ecco come sta adesso VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 27 maggio 2022) In queste ore,ha registrato una diretta su Instagram in cui ha raccontato di essere stata vittima di un’. La donna si trovava in un parco in compagnia del suo amico Alessandro quando, improvvisamente, si è avvicinato a loro un uomo, visibilmente ubriaco. La persona in questione ha cominciato ad inveire contro la L'articolo proviene da KontroKultura.