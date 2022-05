Mille euro per chi trova uno chef di cucina italiana (Di venerdì 27 maggio 2022) Di fronte alla carenza di manodopera, alcuni ristoratori si stanno scervellando per trovare soluzioni. E l’iniziativa più creativa in questo senso va a un ristoratore di Montpellier, nel Sud della Francia, che ha lanciato attraverso il suo account Instagram un appello che di sicuro ha fatto parlare. Questa settimana Boris Leclercq, titolare del ristorante Bambino Rocco ha fatto scalpore, annunciando di voler offrire 1.000 euro alla persona che lo aiuterà a trovare il suo futuro chef. L’idea di trasformare i suoi clienti in reclutatori professionisti è geniale, e farlo sui social amplifica l’effetto, soprattutto per un ristorante che ha puntato molto sulla comunicazione in questi anni: «A chi mi troverà uno chef specializzato in cucina italiana offro 20 biglietti da ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 27 maggio 2022) Di fronte alla carenza di manodopera, alcuni ristoratori si stanno scervellando perre soluzioni. E l’iniziativa più creativa in questo senso va a un ristoratore di Montpellier, nel Sud della Francia, che ha lanciato attraverso il suo account Instagram un appello che di sicuro ha fatto parlare. Questa settimana Boris Leclercq, titolare del ristorante Bambino Rocco ha fatto scalpore, annunciando di voler offrire 1.000alla persona che lo aiuterà are il suo futuro. L’idea di trasformare i suoi clienti in reclutatori professionisti è geniale, e farlo sui social amplifica l’effetto, soprattutto per un ristorante che ha puntato molto sulla comunicazione in questi anni: «A chi mi troverà unospecializzato inoffro 20 biglietti da ...

