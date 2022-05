Milano, i Verdi propongono la cittadinanza onoraria per Assange ma il Pd si oppone: “Uno Stato ha il diritto di secretare documenti” (Di venerdì 27 maggio 2022) Quella che doveva essere una proposta che metteva tutti d’accordo si è trasformata nella rottura, temporanea, della maggioranza. No alla cittadinanza onoraria e nessuna contrarietà all’estradizione di Julian Assange. Così ha deciso il Consiglio comunale di Milano, col Partito democratico in testa, che di fatto ha stravolto la mozione di Europa verde, che chiedeva di nominare il giornalista australiano cittadino del capoluogo lombardo e di opporsi alla sua estradizione dal Regno Unito agli Stati Uniti, dove rischia l’ergastolo e la pena di morte. Tutto nasce dal documento presentato da Carlo Monguzzi. Il Pd, tuttavia, si è opposto, presentando a sua volta due emendamenti: uno per togliere la richiesta della cittadinanza onoraria e uno per cancellare il riferimento all’estradizione. Gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Quella che doveva essere una proposta che metteva tutti d’accordo si è trasformata nella rottura, temporanea, della maggioranza. No allae nessuna contrarietà all’estradizione di Julian. Così ha deciso il Consiglio comunale di, col Partito democratico in testa, che di fatto ha stravolto la mozione di Europa verde, che chiedeva di nominare il giornalista australiano cittadino del capoluogo lombardo e di opporsi alla sua estradizione dal Regno Unito agli Stati Uniti, dove rischia l’ergastolo e la pena di morte. Tutto nasce dal documento presentato da Carlo Monguzzi. Il Pd, tuttavia, si è opposto, presentando a sua volta due emendamenti: uno per togliere la richiesta dellae uno per cancellare il riferimento all’estradizione. Gli ...

