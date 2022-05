Milano, ascensore rotto a scuola da 10 giorni: l'incubo di una bambina disabile di 9 anni (Di venerdì 27 maggio 2022) L' ascensore della scuola si è rotto ben 10 giorni fa e per una bambina disabile e sua madre è iniziato un incubo . In una scuola in zona Porta Genova, a Milano, ancora non è stato riparato l'... Leggi su leggo (Di venerdì 27 maggio 2022) L'dellasi èben 10fa e per unae sua madre è iniziato un. In unain zona Porta Genova, a, ancora non è stato riparato l'...

