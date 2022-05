Milano, anziana trovata a pezzi nella vasca da bagno. Fermata la figlia: “Si è avvalsa della facoltà di non rispondere” (Di venerdì 27 maggio 2022) Questa notte è stata Fermata la figlia 58enne di Lucia Cipriano, l’anziana di 84 anni che ieri è stata trovata morta – il corpo fatto a pezzi in stato di decomposizione avanzato – nella vasca da bagno del suo appartamento a Melzo (Milano). Il pm Elisa Calandrucci, titolare del caso, ieri ha interrogato a lungo tutte e tre le figlie di Cipriano e la 58enne si è avvalsa della facoltà di non rispondere: a quanto emerge, l’accusa per lei potrebbe essere quella di omicidio volontario. A dare l’allarme era stata un’altra figlia della donna, che abita a Trento e si è preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con la madre da oltre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Questa notte è statala58enne di Lucia Cipriano, l’di 84 anni che ieri è statamorta – il corpo fatto ain stato di decomposizione avanzato –dadel suo appartamento a Melzo (). Il pm Elisa Calandrucci, titolare del caso, ieri ha interrogato a lungo tutte e tre le figlie di Cipriano e la 58enne si èdi non: a quanto emerge, l’accusa per lei potrebbe essere quella di omicidio volontario. A dare l’allarme era stata un’altradonna, che abita a Trento e si è preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con la madre da oltre ...

