Milan, Pioli: “Brahim Díaz è molto giovane: vorrei che rimanesse” (Di venerdì 27 maggio 2022) Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato della stagione di Brahim Díaz, in prestito dal Real Madrid, che ha reso meno di quanto aspettato Leggi su pianetamilan (Di venerdì 27 maggio 2022) Stefano, tecnico del, ha parlato della stagione di, in prestito dal Real Madrid, che ha reso meno di quanto aspettato

Advertising

DAZN_IT : Tonali come De Rossi o Gattuso? Florenzi non ha dubbi... Pioli e Tonali raccontano lo Scudetto, ora su DAZN.… - PietroMazzara : Restituita al #Milan la medaglia di #Pioli da parte duri Carabinieri di Reggio Emilia. La medaglia era stata portat… - repubblica : Scudetto Milan, rubata la medaglia di Pioli: 'Restituitemela, è l'unica che ho' [dal nostro inviato Enrico Currò] - GraziaMarocco : RT @FraNasato: Pioli ad AS: 'Molti dimenticano che Brahim Diaz è ancora giovane e che è stata la sua prima esperienza da titolare in una gr… - Magical__milan : Pioli su Asensio: 'Un gran giocatore, ma son troppo contento dei miei per parlare di altri' -