Milan, chance per Pobega: Pioli valiterà la sua permanenza (Di venerdì 27 maggio 2022) Pobega e la chance al Milan: mister Pioli lo valuterà in occasione del prossimo ritiro estivo per poi decidere il suo futuro Dopo il prestito al Pordenone in Serie B, allo Spezia e al Torino in Serie A è arrivato il momento che Tommaso Pobega si giochi le sue carte al Milan. Il centrocampista classe 1999, infatti, tornerà in rossonero e si aggregherà al raduno della squadra di Pioli il 4 luglio a Milanello. Il tecnico potrà così osservarne i progressi da vicino, per poi decidere se tenerlo in rosa definitivamente. L'articolo proviene da Calcio News 24.

