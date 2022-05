Advertising

JeriCool94 : Su #Botman-#Milan c'è grossa incoerenza sulla notizia -#Newcastle offre più soldi a giocatore e #Lille -Lille e gio… - greggas90 : RT @86_longo: ESCLUSIVO: il #Newcastle è tornato alla carica per #Botman con una offerta superiore a quella del #Milan. Il giocatore ha acc… - evivanco7 : RT @cmdotcom: #Milan, #Botman a rischio: nuova offerta super del #Newcastle [@86_longo] - evivanco7 : RT @86_longo: ESCLUSIVO: il #Newcastle è tornato alla carica per #Botman con una offerta superiore a quella del #Milan. Il giocatore ha acc… - Milannews24_com : Affare #Botman a rischio? -

Altri fanno leva sul passaggio riguardo Theo Hernandez e quel famoso caffè a Ibiza: 'Quandoo Origi preferiscono ilad opzioni più ricche lo fanno perché c'è Paolo Maldini. Come Tomori, ...Caro Paolo Maldini, ildeve tornare a fare la voce grossa in Europa, ma sempre con un progetto Sostenibile e ..., per l'addio di Romagnoli e Gabbia. L'arrivo del difensore del Lille, per 30 ...Tra gli affari in sospeso la doppia trattativa col Lille per Botman - difensore che piace molto a Maldini ... Ma ora anche lui e il Sassuolo dovranno attendere che il Milan decida che mercato fare. E ...No, ma durante l’anno ci siamo sentiti e poi visti alla festa dei 40 anni di Ibra Il capo dell’area tecnica del Milan risponde praticamente su tutto: da Rafa Leao al suo stesso futuro fino a Botman, O ...