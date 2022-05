Michelle Hunziker | stavolta ha esagerato | si presenta in studio così | Si vede tutto

Leggi su ildemocratico

(Di venerdì 27 maggio 2022) Unaveramente inedita quella che entra in. Tutti i telespettatori scioccati, rimangono a bocca aperta Una delle donne più chiacchierate dell’ultimo periodo è proprio lei,. La sua vita privata è finita al centro del mondo del gossip, da quando ha deciso di dare un taglio al matrimonio con l’ex marito Tomaso Trussardi. Da allora sembra che, i media, abbiano incentrato ancora di più le loro considerazioni sulla donna al punto da non farsi sfuggire nemmeno il minimo dettaglio. Ogni sua mossa, outfit o uscita viene paparazzata per poi essere condivisa sui principali siti e riviste di cronaca rosa. Ma quale è il motivo per cui, oggi, ci troviamo ancora a parlare di lei. Unache è sempre sotto ...