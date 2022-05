Meteo, nel weekend torna il freddo (Di venerdì 27 maggio 2022) Nuovo valzer delle temperature con freddo in arrivo nel weekend in seguito a na massa d’aria polare che dalla Svezia interesserà il Nord e l’adriatico. Mentre la prossima settimana potrebbe tornare l’anticiclone con un nuovo periodo africano ancora più caldo. Le previsioni sono di Antonio Sanò, direttore e fondatore de iLMeteo.it, che indica nella giornata di domani il primo cambiamento significativo con l’arrivo di venti forti di Bora e rovesci intensi sul Triveneto al mattino, in estensione verso il Nord-Ovest ed il Centro Italia. Il vento forte sarà un protagonista del weekend al Nord e sulla fascia adriatica, insieme ai fenomeni temporaleschi associati localmente anche a grandine e colpi di vento. Un sabato instabile anche al Sud per l’arrivo di un ciclone dalla Sardegna: previsti temporali ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 27 maggio 2022) Nuovo valzer delle temperature conin arrivo nelin seguito a na massa d’aria polare che dalla Svezia interesserà il Nord e l’adriatico. Mentre la prossima settimana potrebbere l’anticiclone con un nuovo periodo africano ancora più caldo. Le previsioni sono di Antonio Sanò, direttore e fondatore de iL.it, che indica nella giornata di domani il primo cambiamento significativo con l’arrivo di venti forti di Bora e rovesci intensi sul Triveneto al mattino, in estensione verso il Nord-Ovest ed il Centro Italia. Il vento forte sarà un protagonista delal Nord e sulla fascia adriatica, insieme ai fenomeni temporaleschi associati localmente anche a grandine e colpi di vento. Un sabato instabile anche al Sud per l’arrivo di un ciclone dalla Sardegna: previsti temporali ...

