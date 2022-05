Mercedes-Benz - La Stella dice addio al cambio manuale

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 27 maggio 2022) A partire dal 2023, ladirà completamenteal. La notizia, anticipata lo scorso mercoledì dalla Stuttgarter Zeitung e ripresa in sequenza dall'agenzia tedesca Dpa e dal magazine di informazione industriale Automobilwoche, è di quelle che fanno discutere. Ma d'altra parte va anche letta nella giusta prospettiva: quella di un lungo processo che ha portato fino a questo punto. E che non interesserà certo il solo costruttore di Stoccarda. Via anche dalle compatte. Già oggi, nella gamma della, ilè disponibile soltanto su tre modelli: Classe A, Classe B e CLA, tutti afferenti alla famiglia delle compatte. Sul resto dell'offerta, l'automatico impera incontrastato. E presto sarà così anche nella ...