“Mente dal primo giorno”. Isola dei Famosi, accuse a Maria Laura De Vitis: fuori i fatti (Di venerdì 27 maggio 2022) Isola dei Famosi, critiche a Maria Laura De Vitis. Solo pochi giorni fa la naufraga era scoppiata a piangere dopo la nomination. “Non me l’aspettavo da Carmen perché lei è un punto di riferimento, per me è come una mamma – le parole di Maria Laura De Vitis – e anche Edoardo che per me rappresenta l’amicizia mi ha votato. Mi sono sentita tradita”. I naufraghi non l’hanno presa bene e qualcuno l’ha accusata di vittimismo. Tra questi Nicolas Vaporidis che c’era andato pesante. “Siamo tutti attori, io credo che lo sfogo suo sia strumentalizzato dove l’intenzione è quella di muovere la compassione a chi la guarda”. E ancora: “È legittimo avere il crollo, ma non ti imbarazza?”. La risposta della 24enne è stata: “Avendo represso fuori ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 27 maggio 2022)dei, critiche aDe. Solo pochi giorni fa la naufraga era scoppiata a piangere dopo la nomination. “Non me l’aspettavo da Carmen perché lei è un punto di riferimento, per me è come una mamma – le parole diDe– e anche Edoardo che per me rappresenta l’amicizia mi ha votato. Mi sono sentita tradita”. I naufraghi non l’hanno presa bene e qualcuno l’ha accusata di vittimismo. Tra questi Nicolas Vaporidis che c’era andato pesante. “Siamo tutti attori, io credo che lo sfogo suo sia strumentalizzato dove l’intenzione è quella di muovere la compassione a chi la guarda”. E ancora: “È legittimo avere il crollo, ma non ti imbarazza?”. La risposta della 24enne è stata: “Avendo represso...

