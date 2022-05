Meloni a difesa dei furbi e privilegiati: 'Italiani divorati dalle tasse ma il Pd vuole la riforma del catasto' (Di venerdì 27 maggio 2022) La destra di Giorgia Meloni sta dalla parte delle corporazioni, degli evasori fiscali e dei furbetti. Altrimenti quale paura dovrebbe avere per la revisione del catasto? Nessuna. Non è una tassa. Poi ... Leggi su globalist (Di venerdì 27 maggio 2022) La destra di Giorgiasta dalla parte delle corporazioni, degli evasori fiscali e dei furbetti. Altrimenti quale paura dovrebbe avere per la revisione del? Nessuna. Non è una tassa. Poi ...

Advertising

TGrillanda : D’ora in poi ci aspettiamo sentire i #sinistri perorare causa #sovranismo #patria #nazionalismo in favore quindi di… - we_ci65 : RT @rotre54: #Piazzapulita #Meloni #evasionefiscale Okkio che la difesa dei #balneari da parte di #Crosetto sarà da cabaret. Da registra… - rotre54 : #Piazzapulita #Meloni #evasionefiscale Okkio che la difesa dei #balneari da parte di #Crosetto sarà da cabaret.… - kuliscioff : Non capisco perché Meloni si ostini nella difesa di una categoria che ha beneficiato ingiustamente di concessioni d… - Lupo1960 : I PACIFISTI DA SONDAGGIO CALANO NETTAMENTE E SALGONO I PIÙ CONVINTI SU DIFESA #Ukraine ANCHE CON INVIO DI ARMI Sond… -