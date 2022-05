Meghan Markle, visita a sorpresa alla scuola della strage in Texas: fiori bianchi sulle croci dei bambini uccisi (Di venerdì 27 maggio 2022) visita a sorpresa di Meghan Markle al memoriale delle vittime della strage in Texas. Accompagnata da un bodyguard, in t-shirt bianca, scarpe da tennis, jeans e cappellino da baseball, la moglie del principe Harry ha deposto un mazzo di rose bianche al memoriale improvvisato allestito vicino al luogo del massacro, la Robb Elementary School di Uvalde. La duchessa del Sussex che ora vive in California, ha deposto i fiori legati da un nastro viola vicino a una delle croci, quella di Uziyah Garcia morto a 10 anni. Poi è rimasta in preghiera inginocchiata per alcuni minuti. Infine ha camminato a braccia incrociate davanti alle croci bianche che rappresentano le vittime del massacro: 19 ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 27 maggio 2022)dial memoriale delle vittimein. Accompagnata da un bodyguard, in t-shirt bianca, scarpe da tennis, jeans e cappellino da baseball, la moglie del principe Harry ha deposto un mazzo di rose bianche al memoriale improvvisato allestito vicino al luogo del massacro, la Robb Elementary School di Uvalde. La duchessa del Sussex che ora vive in California, ha deposto ilegati da un nastro viola vicino a una delle, quella di Uziyah Garcia morto a 10 anni. Poi è rimasta in preghiera inginocchiata per alcuni minuti. Infine ha camminato a braccia inate davanti allebianche che rappresentano le vittime del massacro: 19 ...

Advertising

TheItalianTimes : ?? I DATI #Usa, più #bambini vittime delle #armi che per incidenti stradali. Intanto sul luogo della strage anche… - Luxgraph : Sparatoria Uvalde, Meghan Markle visita il memoriale per le vittime #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - redazionerumors : Meghan Markle: l’ex marito rivela i segreti della Duchessa di Sussex Leggi l'articolo completo su… - Marilenapas : RT @RaiNews: La duchessa del Sussex si è recata nel luogo della strage per pregare sulle croci posizionate per ricordare le vittime #Uvalde… - emibonafede20 : RT @musiclover_blu: A me Meghan Markle fa quasi tenerezza lei ci prova a sembrare quella che non è ma poi viene sempre smascherata ?? -