Mediterraneo più caldo, il cemento mangia le coste (Di venerdì 27 maggio 2022) Meno gorgonie sui fondali e più costruzioni sui litorali: l'allarme ambientale arriva da due rapporti, quello della ong Greenpeace e l'altro dell'istituto di ricerca pubblico ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 27 maggio 2022) Meno gorgonie sui fondali e più costruzioni sui litorali: l'allarme ambientale arriva da due rapporti, quello della ong Greenpeace e l'altro dell'istituto di ricerca pubblico ...

Advertising

RobertoBerretta : RT @MediasetTgcom24: Mediterraneo più caldo, il cemento mangia le coste #Greenpeace - PIETROTAXI1 : RT @MediasetTgcom24: Mediterraneo più caldo, il cemento mangia le coste #Greenpeace - MediasetTgcom24 : Mediterraneo più caldo, il cemento mangia le coste #Greenpeace - AlbianiSara : RT @robbibarbieri: In un giorno in cui oltre 70 dispersi e altri 100 salvataggi nel Mediterraneo non appaiono sui principali media italiani… - balbodivinadio : RT @formichenews: Mediterraneo, l’allarme di Credendino sui siluri russi Il capo di Stato maggiore della Marina: presenza russa in aumento… -