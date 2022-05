Mediterraneo | commercio e sicurezza Tutte le relazioni tra Italia e Algeria

Leggi su formiche

(Di venerdì 27 maggio 2022) “La visita del Presidente Abdelmajid Tabboune inper noi è molto importante, perché fa capire come l’energia non sia l’unico tema che lega i nostri due Paesi”, commenta con Formiche.net analista economico algerino Ishak Kharushi. Durante la visita del Capo di Stato nordafricano sono stati firmati una serie di accordi di carattere commerciale, che dovrebbero ulteriormente aumentare l’interscambio italo-algerino. E dalle discussioni in corso in questi due giorni emerge che altri accordi sono in costruzione e saranno siglati nei prossimi mesi. Sono in aumento anche le impresene che lavorano inin diversi campi e va ricordato che l’importa dall’il 29 per cento del suo fabbisogno di gas (per 21 miliardi metri cubi di gas). Sul tema energetico è stato anche firmato un ...