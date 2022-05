(Di venerdì 27 maggio 2022) In queste ore,— una delle più grandi catene nazionali di elettronica di consumo e tra le più attive online — mette a disposizione l’ennesima, interessante, iniziativa promozionale che potrebbe fare gola a molti potenziali acquirenti: sono attive ledel Red(“Il vero Blackdell’estate”) in abbinamento alla promozione, che permette di ottenere unoimmediato che cresce di pari passo con l’ammontare totale della spesa. “Red” di(fino al 2 giugno): info utili Prima di entrare nel merito delle singoledisponibili nell’ambito di questa nuova promozione firmata, andiamo ...

Advertising

tuttopuntotv : MediaWorld lancia “Sconto Subito Red Friday”: offerte su un mare di TV #Mediaworld #OfferteMediaworld #RedFriday - lillydessi : MediaWorld lancia 'Computer che passione', offerte strepitose su Pc, Notebook e Tablet anche a tasso 0% - Computer… - zazoomblog : MediaWorld lancia “Computer che passione” offerte strepitose su Pc Notebook e Tablet anche a tasso 0% -… -

Everyeye Tech

In risposta al nuovo volantino Euronics di Maggio 2022 ,oggi il "Red Friday" con lo "Sconto Subito" , che consente di ottenere riduzioni fino a 400 Euro. L'iniziativa promozionale è disponibile in negozio online, e sarà attiva fino al 2 ...oggi una nuova promozione interessante, che permette di ottenere un extra sconto del 20% sui TV a partire da 599 Euro . Le promozioni sono davvero molto interessanti e riguardano i ... Mediaworld lancia il Red Friday con lo Sconto Subito fino a 400 Euro: Un'offerta di MediaWorld vede al centro un televisore di Xiaomi con risoluzione 4K. Quest'ultimo è al centro di uno sconto del 38,53%.Un nuovo interessante volantino è stato attivato nelle scorse ore da Euronics. iPhone13 128Gb blu. Clicca qui per acquistarlo su Amazon a 829 euro. Clicca qui per acquistarlo da Euronics a 849 euro Si ...