Mecspe e Metef, l'eccellenza industriale italiana in vetrina a Bologna: ecco le imprese campane (Di venerdì 27 maggio 2022) Sono 11 le aziende della Campania che parteciperanno a BolognaFiere, dal 9 all'11 giugno, alle due fiere organizzate da Senaf che si svolgeranno in contemporanea: la 20? edizione di Mecspe, la fiera più importante in Italia dedicata alla manifattura, e Metef, l'expo internazionale per l'industria dell'alluminio, della fonderia di metalli ferrosi e non ferrosi, delle trasformazioni, lavorazioni, finiture ed usi finali, che torna nel 2022 con un'edizione del tutto rinnovata. In particolare, sono 5 dalla provincia di Napoli, 1 dalla provincia di Avellino, 2 da Caserta e 3 da Salerno. Grande partecipazione del comparto industriale italiano per le due manifestazioni: sono oltre 2000 le aziende che in totale esporranno le loro innovazioni tecnologiche, nei 13 padiglioni e altrettanti saloni tematici sviluppati sui 92mila mq ...

