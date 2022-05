Matrimonio Beatrice Valli e Marco Fantini | l’ansia della vigilia

(Di venerdì 27 maggio 2022) Manca pochissimo alle nozze di, da Uomini e Donne al, cresce l’emozione. Preparatevi a sognare perché la storia d’amore più seguita degli ultimi tempi sta proprio per arrivare al suo coronamento più bello. Sembra così lontano il giorno in cui gli sguardi dei due bellissimi si incrociarono L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

DonnaGlamour : Matrimonio Beatrice Valli e Marco Fantini: il trucco sarà curato dal make up artist MrDaniel - lebalzin : RT @FedericoLaSala: @LuciaLibri @Mattioli1885 @CentovalliLitAg @ModusvivendiB @ProfCampagna @danisetta @CasulaGiuliana @letteratume @diamil… - CGizzarelli : RT @FedericoLaSala: @LuciaLibri @Mattioli1885 @CentovalliLitAg @ModusvivendiB @ProfCampagna @danisetta @CasulaGiuliana @letteratume @diamil… - FedericoLaSala : @LuciaLibri @Mattioli1885 @CentovalliLitAg @ModusvivendiB @ProfCampagna @danisetta @CasulaGiuliana @letteratume… -

Amica della modellaValli , nell'anno 2022 Gerloni partecipa aldell'amica con il compagno Marco Fantini. Non si conoscono i guadagni economici derivati dalla sua brillante ...Marco Fantini ha sceltoValli e lo ha fatto tutti i giorni della sua vita fino alle nozze. La romantica proposta diè avvenuta a Parigi, e l'ex corteggiatrice ha scritto: ' Non ci ...Beatrice di York ha visitato l’anteprima del Chelsea Flower Show col marito Edoardo Mapelli Mozzi e per l’occasione ha puntato tutto su ...Manca veramente poco al fatidico giorno. Il 29 maggio, nella splendida cornice di Capri, Beatrice Valli e Marco Fantini si prometteranno amore eterno. Sempre che il compagno non si ingelosisca dopo l' ...