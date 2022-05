Mascherine, restano a scuola. Stop all’obbligo al cinema e al teatro. Le ultime novità (Di venerdì 27 maggio 2022) Se a scuola resteranno le Mascherine fino alla fine dell'anno per i cinema finisce l'obbligo. Dovrebbe restare invece l'obbligo di protezione su treni, navi e aerei. Si tratta dell'orientamento del governo in vista della scadenza del decreto sul Covid 19 del 15 giugno. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 27 maggio 2022) Se aresteranno lefino alla fine dell'anno per ifinisce l'obbligo. Dovrebbe restare invece l'obbligo di protezione su treni, navi e aerei. Si tratta dell'orientamento del governo in vista della scadenza del decreto sul Covid 19 del 15 giugno. L'articolo .

