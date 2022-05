Mascherine, ipotesi proroga obbligo sui mezzi pubblici dopo il 15 giugno. Stop per cinema e teatri, nodo scuola (Di venerdì 27 maggio 2022) L'obbligo di Mascherine sui mezzi pubblici va verso la proroga oltre il 15 giugno, giorno di scadenza dell'ultimo decreto Covid. Al momento si tratta di un'ipotesi sulla quale il governo... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 27 maggio 2022) L'disuiva verso laoltre il 15, giorno di scadenza dell'ultimo decreto Covid. Al momento si tratta di un'sulla quale il governo...

Advertising

ilmessaggeroit : Mascherine, ipotesi proroga obbligo sui mezzi pubblici dopo il 15 giugno. Verso stop per cinema e teatri, nodo scuo… - infoitinterno : Maturità 2022, esami senza mascherine: l'ipotesi - anperillo : RT @RaiNews: I presidi chiedono esami senza mascherine. L'ipotesi al vaglio del Ministero della Salute - RaiNews : I presidi chiedono esami senza mascherine. L'ipotesi al vaglio del Ministero della Salute - ElianoReale : @EttoBortolini @FPanunzi Il titolo della verità non è contestabile, via il mask mandate e i contagi sono scesi Se t… -