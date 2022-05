Mascherine, i Presidi: 'Esami senza mascherine? Si, se si permettono i festeggiamenti in piazza...' (Di venerdì 27 maggio 2022) Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale Presidi di Roma, ha dichiarato parlato della possibilità di abolire l'obbligo di mascherine per gli Esami della prossima estate. "D'altra parte ... Leggi su globalist (Di venerdì 27 maggio 2022) Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionaledi Roma, ha dichiarato parlato della possibilità di abolire l'obbligo diper glidella prossima estate. "D'altra parte ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Scuola, i presidi chiedono di togliere l'obbligo delle mascherine durante gli esami di terza media e di maturità. '… - MediasetTgcom24 : Presidi: alla maturità via le mascherine, tifosi ammassati senza #associazionenazionalepresidi #barbarafloridia… - Miti_Vigliero : Covid, le news. Presidi: 'A maturità via mascherine, tifosi ammassati senza' - News24_it : Covid, le news. Presidi: 'A maturità via mascherine, tifosi ammassati senza'. LIVE - Sky Tg24 - anperillo : RT @RaiNews: I presidi chiedono esami senza mascherine. L'ipotesi al vaglio del Ministero della Salute -