Mascherine a scuola: che società stiamo creando? (Di venerdì 27 maggio 2022) Qualche giorno fa, in Abruzzo, un bambino è stato allontanato dalla scuola perché non voleva rialzarsi la mascherina. Un fatto gravissimo, che segna il punto di fondo toccato dalla scuola pubblica, una scuola che, invece di coltivare spiriti critici e tutelare i diritti dei bambini, mette al primo posto l'obbedienza cieca ad un governo che emana ordini illogici, sproporzionati, inutili e dannosi. Un po' in tutta Italia, se capitate all'uscita delle scuole, vedrete bambini imbavagliati sotto al caldo torrido, mentre i genitori li aspettano freschi e a volto scoperto. Una fotografia deprimente, che ci rende ridicoli in tutto il mondo e farebbe accapponare la pelle anche all'OMS e all'Unicef. Altra fotografia surreale di questo paese sempre più nemico dei bambini è quella del "nonno" Draghi in mezzo agli scolaretti della ...

