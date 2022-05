Martina Trevisan agli ottavi del Roland Garros: Saville ko in 2 set (Di venerdì 27 maggio 2022) Continua il grande momento da parte di Martina Trevisan che regola in due set Daria Saville e si prende gli ottavi di finale al Roland Garros. L’azzurra vince un match importantissimo e conferma quanto di buono fatto vedere negli ultimi 15 giorni. Martina on fire Avanzano i turni ed il grado di difficoltà aumenta ma Martina Trevisan si conferma in splendida forma anche contro Daria Saville. L’azzurra tiene sempre il comando delle operazioni, anche nei momenti di difficoltà, impedendo all’avversaria di mettere la testa avanti col passare dei game. Il primo set si chiude 6-3 con break decisivo nel 4° game con l’australiana che perde la battuta a zero. Ben diversa la storia del secondo parziale: la ... Leggi su zon (Di venerdì 27 maggio 2022) Continua il grande momento da parte diche regola in due set Dariae si prende glidi finale al. L’azzurra vince un match importantissimo e conferma quanto di buono fatto vedere negli ultimi 15 giorni.on fire Avanzano i turni ed il grado di difficoltà aumenta masi conferma in splendida forma anche contro Daria. L’azzurra tiene sempre il comando delle operazioni, anche nei momenti di difficoltà, impedendo all’avversaria di mettere la testa avanti col passare dei game. Il primo set si chiude 6-3 con break decisivo nel 4° game con l’australiana che perde la battuta a zero. Ben diversa la storia del secondo parziale: la ...

