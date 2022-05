Advertising

Agenzia_Ansa : Ha percorso 575 chilometri a piedi raccogliendo oltre 170 mila euro per la Neurochirurgia dell'ospedale infantile R… - leggoit : Martina Maccari, il viaggio benefico di Lady Bonucci: 575 km a piedi e 170mila euro raccolti - VittorioJFC : RT @NausicaMattiac2: Sta passando troppo sotto traccia quello che questa gran Donna di Martina Maccari ha fatto nell'ultimo mese per sensib… - _Iride_24 : RT @fuoridallhype_: Condividere e donarsi agli altri/per gli altri. Una storia, un percorso costruito sulla base di quelle due parole lì. Q… - mcrisj01 : RT @fuoridallhype_: Condividere e donarsi agli altri/per gli altri. Una storia, un percorso costruito sulla base di quelle due parole lì. Q… -

C'era anche Leonardo Bonucci , con i tre figli, ad attendere a Torino il ritorno di sua moglie, che ha terminato un lungo cammino di 575 chilometri iniziato il primo maggio dopo aver lanciato il progetto benefico "Sulla stessa strada". Raccolti 170mila euro Il cammino di ...'Sulla stessa strada', è questo il nome del progetto di, moglie di Leonardo Bonucci. Lei, che già da un po' di tempo aveva creato 'Nettare', un progetto che racconta di storie vere, ha deciso di 'donarsi per donare' e così ha organizzato un ...Su Repubblica ediz. Torino: Lady Bonucci dona 170 mila euro al Regina Margherita. «Questo arrivo è solo l’inizio di un nuovo modo di darsi. Donare per ...La storia di Martina e della sua iniziativa per donare al Regina Margherita un macchinario per delicati interventi sui bimbi ...