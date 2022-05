Maria Laura De Vitis ha mentito per entrare a L’Isola dei Famosi (Di venerdì 27 maggio 2022) Maria Laura De Vitis è entrata a L’Isola dei Famosi insieme a Mercedesz Henger e Fabrizia Santarelli con l’etichetta di “conquistadores”, chiamata lì per conquistare il single Alessandro Iannoni. Quel che però gli autori non sapevano è che la vincitrice de La Pupa e il Secchione non è partita col cuore libero. La De Vitis Leggi su gossivip.myblog (Di venerdì 27 maggio 2022)Deè entrata adeiinsieme a Mercedesz Henger e Fabrizia Santarelli con l’etichetta di “conquistadores”, chiamata lì per conquistare il single Alessandro Iannoni. Quel che però gli autori non sapevano è che la vincitrice de La Pupa e il Secchione non è partita col cuore libero. La De

Advertising

RealGossipland : Maria Laura De Vitis esplode in un pianto disperato a L'Isola: ma cosa è capitato? DETTAGLI QUI… - RealGossipland : Maria Laura ha mentito per andare a L'Isola dichiarandosi single: ora parla il fidanzato DETTAGLI QUI… - FlowerM91459788 : ..... Gli #stessi BRANI MUSICALI che MARIA #Lancillotti CANTA IN CASA DELLA POVERA LAURA #Ziliani , li fa… - UniRomaTre : RT @S_Giacomoni: Per vivere e crescere i figli creò un’azienda a conduzione familiare in cui, ancora oggi, le figlie, Laura e Maria Teresa,… - GemmaGamberini : @vladiluxuria @NathanDelMare Vlady,stasera smaschera la ipocrita e buffona Carmen, la lecca..lo Lory... La falsific… -